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Столтенберг заявил, что РФ не имеет права вмешиваться в вопрос членства Украины и Грузии в НАТО

НовостиПолитика    27.06.2018 - 16:22
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Столтенберг заявил, что Россия не имеет права решать, что должны делать ее соседи

Российская Федерация (РФ) не имеет права вмешиваться в вопрос членства Украины и Грузии в НАТО. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью DW.

"Мы поддерживаем их (Украины и Грузии, - ред.) стремление к трансатлантической интеграции, мы сотрудничаем с Грузией и предоставляем ей помощь в проведении реформ, мы также поддерживаем Украину. Вопрос о членстве в НАТО этих двух стран будут решать только они сами вместе с 29 членами Альянса, никто кроме них не сможет вмешаться в этот процесс или его заблокировать. Россия не имеет права решать, что должны делать ее соседи", - заявил Столтенберг.

Напомним, ранее Столтенберг сообщал, что Североатлантический альянс (НАТО) и отдельные страны-союзницы будут дальше искать пути помощи Украине.

Столтенберг: разрабатывая новое вооружение РФ снижает порог использования ядерного оружия Россия развивает новый военный потенциал, - Столтенберг
Теги публикации: НАТО, Российская Федерация, Йенс Столтенберг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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