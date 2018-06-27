Столтенберг заявил, что РФ не имеет права вмешиваться в вопрос членства Украины и Грузии в НАТО

Столтенберг заявил, что Россия не имеет права решать, что должны делать ее соседи

Российская Федерация (РФ) не имеет права вмешиваться в вопрос членства Украины и Грузии в НАТО. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью DW.

"Мы поддерживаем их (Украины и Грузии, - ред.) стремление к трансатлантической интеграции, мы сотрудничаем с Грузией и предоставляем ей помощь в проведении реформ, мы также поддерживаем Украину. Вопрос о членстве в НАТО этих двух стран будут решать только они сами вместе с 29 членами Альянса, никто кроме них не сможет вмешаться в этот процесс или его заблокировать. Россия не имеет права решать, что должны делать ее соседи", - заявил Столтенберг.

Напомним, ранее Столтенберг сообщал, что Североатлантический альянс (НАТО) и отдельные страны-союзницы будут дальше искать пути помощи Украине.