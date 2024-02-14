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Столтенберг про допомогу Україні: не благодійність, а інвестиції у власну безпеку

Середа 14 лютого 2024 13:13
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Столтенберг про допомогу Україні: не благодійність, а інвестиції у власну безпеку Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Військова допомога Україні у війні з Росією не є благодійністю. Це інвестиції у власну безпеку країн Північноатлантичного альянсу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.

"Ми ніколи не можемо вважати мир само собою зрозумілим. Але немає жодної безпосередньої військової загрози жодному союзнику НАТО. НАТО продовжить домагатися того, щоб у Москві не було місця для прорахунків щодо нашої готовності та рішучості захистити всіх союзників", - заявив він.

Столтенберг додав, що цього тижня відбудеться засідання Ради НАТО-Україна та віртуальне засідання Контактної групи з оборони України під керівництвом США.

"Обидві ці зустрічі будуть присвячені нашій підтримці. Ми продовжуємо допомагати Україні наближатися до стандартів НАТО в усьому - від закупівель до логістики. Союзники продовжують здійснювати великі поставки зброї, обладнання та боєприпасів. Ця підтримка приносить реальну користь", - наголосив генсек НАТО.

Він зазначив, що з допомогою союзників "хоробрі українці відвоювали половину території, захопленої Росією, відкрили коридор у Чорному морі та завдають великих втрат російським військам".

"Підтримка НАТО - приклад істинного трансатлантичного розподілу тягаря. Я вітаю нещодавнє рішення ЄС про новий великий пакет допомоги. І я розраховую, що Конгрес США незабаром піде за цим рішенням. Це не благодійність. Це інвестиції в нашу власну безпеку", - підкреслив Столтенберг.

Допомога НАТО Україні

Раніше повідомлялося, що НАТО змінює свій підхід щодо допомоги Україні у сфері озброєнь.

Крім того, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван обговорить з партнерами НАТО підтримку України з боку США.

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