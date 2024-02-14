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Столтенберг о помощи Украине: не благотворительность, а инвестиции в собственную безопасность

Среда 14 февраля 2024 13:13
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Столтенберг о помощи Украине: не благотворительность, а инвестиции в собственную безопасность Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Военная помощь Украине в войне с Россией не является благотворительностью. Это инвестиции в собственную безопасность стран Североатлантического альянса.

Об этом заявил генеральній секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

"Мы никогда не можем считать мир само собой разумеющимся. Но нет никакой непосредственной военной угрозы ни одному союзнику НАТО. НАТО продолжит добиваться того, чтобы в Москве не было места для просчетов в отношении нашей готовности и решимости защитить всех союзников", - заявил он.

Столтенберг добавил, что на этой неделе состоится заседание Совета НАТО-Украина и виртуальное заседание Контактной группы по обороне Украины под руководством США.

"Обе эти встречи будут посвящены нашей поддержке. Мы продолжаем помогать Украине приближаться к стандартам НАТО во всем - от закупок до логистики. Союзники продолжают осуществлять крупные поставки оружия, оборудования и боеприпасов. Эта поддержка приносит реальную пользу", - подчеркнул генсек НАТО.

Он отметил, что с польщью союзников "храбрые украинцы отвоевали половину территории, захваченной Россией, открыли коридор в Черном море и наносят большие потери российским войскам".

"Поддержка НАТО - пример истинного трансатлантического распределения бремени. Я приветствую недавнее решение ЕС о новом крупном пакете помощи. И я рассчитываю, что Конгресс США вскоре последует этому решению. Это не благотворительность. Это инвестиции в нашу собственную безопасность", - подчеркнул Столтенберг.

Помощь НАТО Украине

Ранее сообщалось, что НАТО меняет свой подход к помощи Украине в сфере вооружений.

Помимо этого, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан обсудит с партнерами по НАТО поддержку Украины со стороны США.

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