Столтенберг про допомогу США: затримка мала наслідки для України, але ще не пізно

"Ще не пізно, але, звичайно, затримка мала реальні наслідки", - заявив Столтенберг, відповідаючи на питання, чи прибуде допомога США вчасно, аби змінити ситуацію.

Протягом останніх місяців, як зауважив генеральний секретар, ворог на окремих ділянках фронту мав перевагу над Україною через її відставання в озброєнні.

"Але ще не пізно. Українці продемонстрували величезну майстерність у захисті своєї країни. Ми повинні пам'ятати, з чого ми починали на початку цієї війни", - додав генеральний секретар пригадавши прогнози "експертів" про захоплення Києва "за три дні".

Генсек відзначив, що від початку повномасштабної війни Україна звільнила 50% окупованих ворогом територій.

"Вони (українці, - ред.) здатні збивати російські ракети і наносити глибокі удари, а також відкрили коридор у Чорному морі. Тож за умови, що ми надамо зброю, українці переможуть", - заявив Столтенберг.

Допомога США Україні

Нещодавно Палата представників США проголосувала за допомогу нашій країні. Законопроєкт передбачає 60,84 мільярда доларів, частина з яких буде витрачена на поповнення запасів Штатів. Інші ж кошти підуть на:

закупівлю передових систем озброєнь та оборонних послуг;

поточні воєнні операції США в Європі;

продовження підзвітності щодо допомоги Україні.

Як писало New York Times, Україна може отримати першу партію допомоги вже через кілька днів після підпису законопроєкту головою Білого дому Джо Байденом.