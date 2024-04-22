Столтенберг о помощи США: задержка имела последствия для Украины, но еще не поздно

"Еще не поздно, но, конечно, задержка имела реальные последствия", - заявил Столтенберг, отвечая на вопрос, прибудет ли помощь США вовремя, чтобы изменить ситуацию.

В течение последних месяцев, как отметил генеральный секретарь, враг на отдельных участках фронта имел преимущество над Украиной из-за ее отставания в вооружении.

"Но еще не поздно. Украинцы продемонстрировали огромное мастерство в защите своей страны. Мы должны помнить, с чего мы начинали в начале этой войны", - добавил генеральный секретарь припомнив прогнозы "экспертов" о захвате Киева "за три дня".

Генсек отметил, что с начала полномасштабной войны Украина освободила 50% оккупированных врагом территорий.

"Они (украинцы, - ред.) способны сбивать российские ракеты и наносить глубокие удары, а также открыли коридор в Черном море. Поэтому при условии, что мы предоставим оружие, украинцы победят", - заявил Столтенберг.

Помощь США Украине

Недавно Палата представителей США проголосовала за помощь нашей стране. Законопроект предусматривает 60,84 миллиарда долларов, часть из которых будет потрачена на пополнение запасов Штатов. Остальные же средства пойдут на:

закупку передовых систем вооружений и оборонных услуг;

текущие военные операции США в Европе;

продолжение подотчетности по помощи Украине.

Как писало New York Times, Украина может получить первую партию помощи уже через несколько дней после подписи законопроекта главой Белого дома Джо Байденом.