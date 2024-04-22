Столтенберг о помощи США: задержка имела последствия для Украины, но еще не поздно

Одобрение Палатой представителей Соединенных Штатов Америки (США) пакета помощи Украине не состоялось слишком поздно. В то же время промедление имело последствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в эфире телеканала MSNBC.
"Еще не поздно, но, конечно, задержка имела реальные последствия", - заявил Столтенберг, отвечая на вопрос, прибудет ли помощь США вовремя, чтобы изменить ситуацию.
В течение последних месяцев, как отметил генеральный секретарь, враг на отдельных участках фронта имел преимущество над Украиной из-за ее отставания в вооружении.
"Но еще не поздно. Украинцы продемонстрировали огромное мастерство в защите своей страны. Мы должны помнить, с чего мы начинали в начале этой войны", - добавил генеральный секретарь припомнив прогнозы "экспертов" о захвате Киева "за три дня".
Генсек отметил, что с начала полномасштабной войны Украина освободила 50% оккупированных врагом территорий.
"Они (украинцы, - ред.) способны сбивать российские ракеты и наносить глубокие удары, а также открыли коридор в Черном море. Поэтому при условии, что мы предоставим оружие, украинцы победят", - заявил Столтенберг.
Недавно Палата представителей США проголосовала за помощь нашей стране. Законопроект предусматривает 60,84 миллиарда долларов, часть из которых будет потрачена на пополнение запасов Штатов. Остальные же средства пойдут на:
Как писало New York Times, Украина может получить первую партию помощи уже через несколько дней после подписи законопроекта главой Белого дома Джо Байденом.
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