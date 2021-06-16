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Столтенберг: мы должны разговаривать с Россией, даже если не верим в улучшение отношений

Автор: РБК-Украина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предстоящую встречу президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Он отметил, что с Россией необходимо разговоривать, даже если нет веры в улучшение отношений.

Об этом Столтенберг сказал в интервью CNN.

Столтенберг назвал "важным", что два президента проведут встречу.

"Также важен факт, который приветствовали все наши союзники, что президент Байден в преддверии встречи с президентом Путиным проконсультировался со всеми лидерами НАТО", - сказал генсек НАТО.

Он добавил, что НАТО и союзники должны быть сильными, "готовыми к сдерживанию и обороне".

"В то же время нам необходим диалог с РФ. Россия - этой наш сосед, нам нужно с ней разговаривать, даже если мы не верим в улучшение отношений в ближайшем будущем", - добавил генсек НАТО.

Ранее сообщалось, что во время саммита НАТО лидеры Евросоюза обменялись с президентом США Джо Байденом мнениями накануне его встречи с российским главой государства Владимиром Путиным.

Встреча Байдена и Путина состоится в Женеве сегодня, 16 июня. Стороны обсудят отношения двух стран и разногласия.

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