Столтенберг: мы должны разговаривать с Россией, даже если не верим в улучшение отношений

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предстоящую встречу президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Он отметил, что с Россией необходимо разговоривать, даже если нет веры в улучшение отношений.
Об этом Столтенберг сказал в интервью CNN.
Столтенберг назвал "важным", что два президента проведут встречу.
"Также важен факт, который приветствовали все наши союзники, что президент Байден в преддверии встречи с президентом Путиным проконсультировался со всеми лидерами НАТО", - сказал генсек НАТО.
Он добавил, что НАТО и союзники должны быть сильными, "готовыми к сдерживанию и обороне".
"В то же время нам необходим диалог с РФ. Россия - этой наш сосед, нам нужно с ней разговаривать, даже если мы не верим в улучшение отношений в ближайшем будущем", - добавил генсек НАТО.
Ранее сообщалось, что во время саммита НАТО лидеры Евросоюза обменялись с президентом США Джо Байденом мнениями накануне его встречи с российским главой государства Владимиром Путиным.
Встреча Байдена и Путина состоится в Женеве сегодня, 16 июня. Стороны обсудят отношения двух стран и разногласия.