Столтенберг: мы должны разговаривать с Россией, даже если не верим в улучшение отношений

Столтенберг назвал "важным", что два президента проведут встречу.

"Также важен факт, который приветствовали все наши союзники, что президент Байден в преддверии встречи с президентом Путиным проконсультировался со всеми лидерами НАТО", - сказал генсек НАТО.

Он добавил, что НАТО и союзники должны быть сильными, "готовыми к сдерживанию и обороне".

"В то же время нам необходим диалог с РФ. Россия - этой наш сосед, нам нужно с ней разговаривать, даже если мы не верим в улучшение отношений в ближайшем будущем", - добавил генсек НАТО.