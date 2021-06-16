Столтенберг: ми повинні розмовляти з Росією, навіть якщо не віримо в поліпшення відносин

Столтенберг назвав "важливим", що два президенти проведуть зустріч.

"Також важливий факт, який вітали всі наші союзники, що президент Байден напередодні зустрічі з президентом Путіним проконсультувався з усіма лідерами НАТО", - сказав генсек НАТО.

Він додав, що НАТО і союзники повинні бути сильними, "готовими до стримування і оборони".

"У той же час нам необхідний діалог з РФ. Росія-цій наш сусід, нам потрібно з нею розмовляти, навіть якщо ми не віримо в поліпшення відносин в найближчому майбутньому", - додав генсек НАТО.