Столтенберг: ми повинні розмовляти з Росією, навіть якщо не віримо в поліпшення відносин

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував майбутню зустріч президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна. Він зазначив, що з Росією необхідно розмовляти, навіть якщо немає віри в поліпшення відносин.
Про це Столтенберг сказав В інтерв'ю CNN.
Столтенберг назвав "важливим", що два президенти проведуть зустріч.
"Також важливий факт, який вітали всі наші союзники, що президент Байден напередодні зустрічі з президентом Путіним проконсультувався з усіма лідерами НАТО", - сказав генсек НАТО.
Він додав, що НАТО і союзники повинні бути сильними, "готовими до стримування і оборони".
"У той же час нам необхідний діалог з РФ. Росія-цій наш сусід, нам потрібно з нею розмовляти, навіть якщо ми не віримо в поліпшення відносин в найближчому майбутньому", - додав генсек НАТО.
Раніше повідомлялося, що під час саміту НАТО лідери Євросоюзу обмінялися з президентом США Джо Байденом думками напередодні його зустрічі з російським главою держави Володимиром Путіним.
Зустріч Байдена і Путіна відбудеться в Женеві сьогодні, 16 червня. Сторони обговорять відносини двох країн і розбіжності.