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Столтенберг: ми повинні розмовляти з Росією, навіть якщо не віримо в поліпшення відносин

Автор: РБК-Україна

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував майбутню зустріч президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна. Він зазначив, що з Росією необхідно розмовляти, навіть якщо немає віри в поліпшення відносин.

Про це Столтенберг сказав В інтерв'ю CNN.

Столтенберг назвав "важливим", що два президенти проведуть зустріч.

"Також важливий факт, який вітали всі наші союзники, що президент Байден напередодні зустрічі з президентом Путіним проконсультувався з усіма лідерами НАТО", - сказав генсек НАТО.

Він додав, що НАТО і союзники повинні бути сильними, "готовими до стримування і оборони".

"У той же час нам необхідний діалог з РФ. Росія-цій наш сусід, нам потрібно з нею розмовляти, навіть якщо ми не віримо в поліпшення відносин в найближчому майбутньому", - додав генсек НАТО.

Раніше повідомлялося, що під час саміту НАТО лідери Євросоюзу обмінялися з президентом США Джо Байденом думками напередодні його зустрічі з російським главою держави Володимиром Путіним.

Зустріч Байдена і Путіна відбудеться в Женеві сьогодні, 16 червня. Сторони обговорять відносини двох країн і розбіжності.

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