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Лидеры Европы удовлетворены диалогом с Байденом перед его встречей с Путиным, - Макрон

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Брюссель, Понедельник 14 июня 2021 20:50
Лидеры Европы удовлетворены диалогом с Байденом перед его встречей с Путиным, - Макрон Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Во время саммита НАТО лидеры Евросоюза обменялись с президентом США Джо Байденом мнениями накануне его встречи с российским главой государства Владимиром Путиным. Европейские участники Альянса удовлетворены состоявшимся диалогом.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на итоговой пресс-конференции.

"Мы удовлетворены диалогом, который состоялся между Байденом и европейскими участниками Альянса. Это важно перед встречей американского лидера с Путиным", - сказал Макрон.

Он также добавил, что прошедшая на саммите НАТО дискуссия "свидетельствует об установившихся партнерских отношениях" внутри Альянса. По его словам, предстоящая встреча Байдена и Путина - важный элемент в создании новой архитектуры безопасности в Европе.

"Хочу подтвердить намерение европейских стран участвовать в переговорах по контролю над вооружениями в Европе", - уточнил Макрон.

Напомним, 14 июня в Брюсселе прошел саммит лидеров государств НАТО. На повестке дня сегодняшнего саммита был ряд насущных вопросов, в том числе и Украина.

Отметим, встреча Байдена и Путина состоится в Женеве 16 июня. Стороны обсудят отношения двух стран и разногласия.

Как сообщало РБК-Украина, Байден не собирается отменять встречу с российским президентом Владимиром Путиным, несмотря на разногласия по многим вопросам. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, американский лидер собирается не сдерживаться во время переговоров со своим российским коллегой.

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