Лидеры Европы удовлетворены диалогом с Байденом перед его встречей с Путиным, - Макрон
Во время саммита НАТО лидеры Евросоюза обменялись с президентом США Джо Байденом мнениями накануне его встречи с российским главой государства Владимиром Путиным. Европейские участники Альянса удовлетворены состоявшимся диалогом.
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на итоговой пресс-конференции.
"Мы удовлетворены диалогом, который состоялся между Байденом и европейскими участниками Альянса. Это важно перед встречей американского лидера с Путиным", - сказал Макрон.
Он также добавил, что прошедшая на саммите НАТО дискуссия "свидетельствует об установившихся партнерских отношениях" внутри Альянса. По его словам, предстоящая встреча Байдена и Путина - важный элемент в создании новой архитектуры безопасности в Европе.
"Хочу подтвердить намерение европейских стран участвовать в переговорах по контролю над вооружениями в Европе", - уточнил Макрон.
Напомним, 14 июня в Брюсселе прошел саммит лидеров государств НАТО. На повестке дня сегодняшнего саммита был ряд насущных вопросов, в том числе и Украина.
Отметим, встреча Байдена и Путина состоится в Женеве 16 июня. Стороны обсудят отношения двух стран и разногласия.
Как сообщало РБК-Украина, Байден не собирается отменять встречу с российским президентом Владимиром Путиным, несмотря на разногласия по многим вопросам. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, американский лидер собирается не сдерживаться во время переговоров со своим российским коллегой.