Столтенберг о членстве Украины в НАТО: сможет присоединиться после победы

Украина присоединится к Североатлантическому альянсу после победы в войне, которую начала Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Украина станет членом альянса. Но мы отдаем себе отчет, что сначала нужно обеспечить победу Украины, а потом уже давать обещанную", - отметил Генсек.

По его словам, ввиду этого члены НАТО сейчас поддерживают Украину и будут делать это и дальше.

"Мы будем делать все, чтобы Украина победила, и это обеспечит ее членство в НАТО", – подчеркнул Столтенберг.

Напомним, Столтенберг отмечал, что без победы Украины над Россией вопрос членства в НАТО не будет иметь значения.

Кроме того, сегодня состоялась встреча комиссии НАТО-Украина, в ходе которой союзники вместе с украинской стороной обсудили дальнейшую поддержку Киева.

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