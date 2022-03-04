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Столтенберг о бесполетной зоне: самолетов НАТО не должно быть в воздушном пространстве Украины

Автор: Антон Федорцив

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил решение альянса о бесполетной зоне над Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление Йенса Столтенберга.

"Этот вопрос поднимался на заседании, но союзники согласились, что не должно быть самолетов НАТО в воздушном пространстве Укарины, или войск НАТО на территории Украины", – заявил Столтенберг.

Возможность введения зоны ранее анонсировал глава испанского МИДа Хосе Мануэль Альбарес. В комментарии местной печати он объявил вопрос актуальным для повестки дня НАТО в пятницу.

Зато Столтенберг призвал Путина прекратить агрессию в Украине. Кроме того, генсек альянса признался, что ожидает еще больших разрушений вследствие агрессии в ближайшие дни.

К слову, Кремль отверг идею прямых переговоров Путина и Зеленского о прекращении войны.

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НАТОЙенс СтолтенбергВторжение России в Украину