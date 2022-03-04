Генсек НАТО ожидает еще больших разрушений в Украине в ближайшие дни
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российское вторжение в Украину - наихудшая агрессия в Европе за десятилетия. В ближайшие дни ситуация еще ухудшится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое Столтенберг сделал на брифинге после внеочередной встречи глав МИД стран НАТО, Швеции, Финляндии и Евросоюза.
Он вспомнил об обстрелах школ, больниц и других гражданских объектов российскими войсками, а также атаке на Запорожскую АЭС.
"Будущие дни, похожи, станут еще хуже, с большим количеством смертей, страданий и разрушений, так как российские войска используют более тяжелое вооружение и продолжают свои атаки по всей стране", - сказал Столтенберг.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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