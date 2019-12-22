В столкновениях в тюрьме Гондураса погибли 18 человек

В тюрьме городе Тела (Гондурас) Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В результате инцидента,

Национальные межведомственные силы безопасности (FUSINA) уже взяли ситуацию в исправительном учреждении под контроль.

Напомним, в июле в Бразилии в результате столкновений между преступными группировками в юго-западном региональном восстановительном центре Альтамира погибли 57 человек. Заключенные одной группы подожгли камеру, в которой находись участники другой группы. В результате 41 человек умер от удушья и 16 были обезглавлены.

Также РБК-Украина сообщало, что в США семь человек стали жертвами массовой драки в одной из самых опасных тюрем в Южной Каролине, еще 17 заключенных пострадали.