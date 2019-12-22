Під час сутичок у в'язниці Гондурасу загинули 18 людей

У в'язниці місті Тела (Гондурас) Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В результаті інциденту,

Національні міжвідомчі сили безпеки (FUSINA) вже взяли ситуацію в виправній установі під контроль.

Нагадаємо, в липні в Бразилії в результаті сутичок між злочинними угрупованнями у південно-західному регіональному відновлювальному центрі Альтаміра загинуло 57 осіб. Ув'язнені однієї групи підпалили камеру, в якій перебувають учасники іншої групи. В результаті 41 людина померла від задухи і 16 були обезголовлені.

Також РБК-Україна повідомляло, що у США семеро людей стали жертвами масової бійки в одній із найбільш небезпечних в'язниць у Південній Кароліні, ще 17 ув'язнених постраждали.