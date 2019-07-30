В Бразилии число жертв после потасовок в тюрьме превысило полсотни

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По официальным данным в бразильськой тюрьме погибли 57 участников драки

В Бразилии в результате столкновений между преступными группировками в юго-западном региональном восстановительном центре Альтамира число жертв возросло до 57. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал GLOBO.

Администрация пенитенциарной системы Пара (Сусипе) подтвердила, что число погибших увеличилось с 52 до 57 заключенных.

Отмечается, что в этот понедельник, 29 июля, заключенные одной группы подожгли камеру, в которой находись участники другой группы. В результате 41 человек умер от удушья и 16 были обезглавлены.

Управление общественной безопасности распорядилось о немедленной переводе 46 заключенных, вовлеченных в противостояние. Среди них 16 задержанных, которые были определены как лидеры преступных группировок. Десять из них перейдут на федеральный режим. Другие заключенные будут перераспределены в тюрьмы в штат Пара. Научно-экспертный центр Ренато Чавеса также начал вывоз тел погибших.

Напомним, ранее в США семь человек стали жертвами массовой драки в одной из самых опасных тюрем в Южной Каролине, еще 17 заключенных пострадали.