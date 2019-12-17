В столкновениях под Радой пострадал еще один человек

Фото: пострадавший в столкновениях под Радой (РБК-Украина)

Одного из активистов забрала скорая помощь

В столкновениях под Верховной радой 17 декабря пострадал еще один человек. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

По состоянию на 14:00 как минимум одного протестующего без сознания забрала скорая помощь. Предварительно, у пострадавшего травма головы. Еще как минимум один активист был задержан полицией.

На данный момент правоохранители оттеснили митингующих с улицы Грушевского, стычки прекратились.

Фото: столкновения под Радой (РБК-Украина)

Напомним, ранее сообщалось, что полиция снесла палатки протестующих в ходе столкновений под Верховной радой. В частности, правоохранители пошли штурмом на представителей "Национального корпуса" и разобрали две палатки в правительственном квартале.

Также известно о том, что в результате стычек под Радой пострадали журналисты "Громадського" Виктория Рощина и Алексей Никулин. Национальная полиция тоже сообщает о двух пострадавших правоохранителях. Кроме того, известно об одном задержанном.

Как заявили в полиции, силовики остановили протестующих и начали проводить с ними профилактическую беседу, однако демонстранты начали потасовку, которая переросла в стычку.