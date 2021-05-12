Столкновения и протесты: как в мире отреагировали на обострение на Ближнем Востоке

Столкновения в Нью-Йорке

У генконсульства Израиля на 2-й авеню в Нью-Йорке на акцию в поддержку Палестины собралось около сотни людей, которые требовали прекратить выселение палестинцев из домов в Восточном Иерусалиме. У здания консульства также были сторонники Израиля, в результате возникли стычки.

По данным телеканала Pix11, задержан один человек. Шествие закончилось коллективной молитвой в Центральном парке.

Протест возле посольства Израиля в Лондоне

В Лондоне (Британия) к израильскому посольству вышли тысячи людей, чтобы выразить протест израильским атакам на сектор Газа.

Фото: протест в Лондоне (dreamstime.com)

Протестующие несли палестинский и турецкий флаги, осуждая взрывы в Газе и инциденты вокруг мечети Аль-Акса, и просили британское правительство прекратить поддержку Израиля.

Протест в Иордании

Сотни демонстрантов приняли участие в акции протеста, состоявшейся у израильского посольства в Аммане (столице Иордании). Активисты из левых и исламистских организаций осудили действия израильских властей против арабских жителей Восточного Иерусалима.

Реакция западных стран

Госсекретар США Энтони Блинкен, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, заявил, что Израиль имеет право на защиту, а палестинский народ на безопасность. Однако, глава Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт обвинил в эскалации конфликта Израиль.

Также президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамедом Аль Сани, в ходе которого они оба осудили нападение Израиля на Иерусалим и палестинцев.

Конфликт Израиля и Палестины обострился

В израильской армии сообщили, что десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа. Большинство ракет из сектора Газа приземлились на открытой местности или были перехвачены системой ПРО "Железный купол". С понедельника по городам Израиля выпустили более тысячи ракет.

Ракетные удары нанесло военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам", которое находится в секторе Газа. Представитель военного крыла ХАМАС Абу Обайда предупреждал, что если Израиль не выведет солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, то будет реакция.

После чего премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что тот, кто атакует страну, заплатит высокую цену.

"Израиль ответит с большой силой. Те, кто нападает на нас, заплатят высокую цену", - сказал он.