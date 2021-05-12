Сутички і протести: як у світі відреагували на загострення на Близькому Сході

Зіткнення в Нью-Йорку

Біля генконсульства Ізраїлю на 2-й авеню в Нью-Йорку на акцію на підтримку Палестини зібралося близько сотні людей, які вимагали припинити виселення палестинців з будинків у Східному Єрусалимі. Біля будівлі консульства також були прихильники Ізраїлю, в результаті виникли сутички.

За даними телеканалу Pix11, затримано одну людину. Хода закінчилася колективною молитвою в Центральному парку.

Протест біля посольства Ізраїлю в Лондоні

У Лондоні (Британія) до ізраїльського посольства вийшли тисячі людей, щоб висловити протест ізраїльським атакам на сектор Газа.

Фото: протест у Лондоні (dreamstime.com)

Протестувальники несли палестинський і турецький прапори, засуджуючи вибухи в Газі і інциденти навколо мечеті Аль-Акса, і просили британський уряд припинити підтримку Ізраїлю.

Протест в Йорданії

Сотні демонстрантів взяли участь в акції протесту, що відбулася біля ізраїльського посольства в Аммані (столиці Йорданії). Активісти з лівих і ісламістських організацій засудили дії ізраїльської влади проти арабських жителів Східного Єрусалиму.

Реакція західних країн

Держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи ситуацію на Близькому Сході, заявив, що Ізраїль має право на захист, а палестинський народ на безпеку. Однак, голова Ліги арабських держав (Лад) Ахмед Абу аль-Гейт звинуватив в ескалації конфлікту Ізраїль.

Також президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамедом Аль Сані, в ході якого вони обидва засудили напад Ізраїлю на Єрусалим і палестинців.

Конфлікт Ізраїлю і Палестини загострився

В ізраїльській армії повідомили, що десятки ракет були випущені по території Ізраїлю з сектора Газа. Більшість ракет з сектора Газа приземлилися на відкритій місцевості або були перехоплені системою ПРО "Залізний купол". З понеділка по містах Ізраїлю випустили більше тисячі ракет.

Ракетні удари завдало військове крило ХАМАС "Бригади Аль-Кассам", яке знаходиться в секторі Газа. Представник військового крила ХАМАС Абу Обайда попереджав, що якщо Ізраїль не виведе солдатів з районів мечеті Аль-Акса і Шейх Джаррах в Східному Єрусалимі, то буде реакція.

Після чого прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що той, хто атакує країну, заплатить високу ціну.

"Ізраїль відповість з великою силою. Ті, хто нападає на нас, заплатять високу ціну", - сказав він.