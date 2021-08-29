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Столкновения на ЛГБТ-марше в Одессе: 61 человек привлечен к ответственности

Автор: Сергей Пышкин

В Одессе, в результате столкновений между правоохранителями и недовольными акцией ЛГБТ молодых мужчин - 61 человек был привлечен к ответственности. Среди них 12 несовершеннолетних.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Согласно результатам досудебного расследования, сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения 15 лицам в возрасте от 18 до 25 лет.

"В отношении еще 46 человек, среди которых 12 несовершеннолетних, составлены административные материалы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины Об административных правонарушениях", - отмечает пресс-служба полиции.

Родители несовершеннолетних будут привлечены к ответственности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что полиция Одессы открыла уголовное дело относительно столкновений во время акции ЛГБТ.

Также РБК-Украина сообщало о том, что 30 правоохранителей пострадали в результате столкновений с противниками акции.

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ОдессаЛГБТ