ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Полиция открыла уголовное дело из-за стычек на ЛГБТ-марше в Одессе

Новина українською →
Украина, Суббота 28 августа 2021 23:25
Полиция открыла уголовное дело из-за стычек на ЛГБТ-марше в Одессе Фото: полиция открыла уголовное дело из-за стычек на ЛГБТ-марше в Одессе (https://od.npu.gov.ua)
Автор: Наталья Скороход

Полиция открыла уголовное дело из-за стычек на ЛГБТ-марше в Одессе. Нарушителей обвиняют сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины, 51 человек задержан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской обасти.

Полицейские начали производство по фактам хулиганства, массовых беспорядков и насилия в отношении работников правоохранительных органов. По таким статьям Уголовного кодекса Украины были квалифицированы события, произошедшие сразу после окончания прайд-марша, который состоялся в Одессе сегодня, 28 августа.

Полиция открыла уголовное дело из-за стычек на ЛГБТ-марше в Одессе

"Примерно через 20 минут после окончания акции группа провокаторов проявила неадекватное поведение по отношению к правоохранителям и на Дерибасовской бросилась к ним в драку с применением слезоточивого газа. Полиция пресекла попытку нарушения правопорядка", - говорится в заявлении полицейских.

В результате стычек 29 полицейских получили телесные повреждения, им оказали медпомощь.

Пооизошедшее квалифицированно сразу по трем статьям Уголовного кодекса: ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.1 ст.294 (Массовые беспорядки) и ч.4 ст.296 (хулиганство).

Для выяснения обстоятельств в отдел полиции доставили 51 человека.

Полиция открыла уголовное дело из-за стычек на ЛГБТ-марше в Одессе

"Такие действия провокаторов, очевидно, имели целью попытку расшатывание ситуации в Одессе и проверки на прочность представителей правоохранительных органов. Мы дадим принципиальную оценку действиям правонарушителей. Это будет уроком для них. Одесская всегда была и остается безопасной для ее жителей и гостей", - заявил глава полиции области Николай Семинишин.

Как известно, сегодня в Одессе во время ЛГБТ-марша произошла потасовка между полицейскими и радикалами. Радикалы бросали дымовые шашки в участников акции и в полицию.

Также сообщалось, что в результате стычек в Одессе пострадали почти 30 полицейских.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса ЛГБТ
NEWS
Боевики совершили очередной обстрел на Донбассе, ранили еще двух военных
Боевики совершили очередной обстрел на Донбассе, ранили еще двух военных
DAILY
"Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес