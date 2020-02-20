Рада обратится в ГБР из-за чиновников, препятствующих эвакуации из Уханя

Фото: самолет с эвакуированными из Уханя (РБК-Украина)

Нардепы просят оценить действия чиновников Тернопольской области

Депутаты обратятся в правоохранительные органы из-за указаний чиновников не допускать в аэропорты самолет с эвакуированными из Уханя украинцами. Об этом заявил заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Качуры, чиновники Тернопольской области запрещали аэропорту принимать самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами на борту.

"Мною и моими коллегами было подготовлено заявление о совершении преступления относительно недопустимых действий и превышения власти. В частности, первым заместителем председателя Тернопольского облсовета Василием Деревляным, который направил соответствующее обращение к председателю облсовета и фактически дал незаконное указание аэропорту для того, чтобы самолет не допускали на территорию аэропорта. На этот аэропорт кстати, не планировалось, это был один из вариантов. Это также Сергей Надал, городской председатель, который также выступил за то, чтобы не пускали самолет. Это точно не государственная позиция", - заявил Качура.

Председатель парламентского комитета добавил, что нардепы обратятся в правоохранительные органы с просьбой оценить действия вышеназванных чиновников.

"Мы обращаемся к генеральному прокурору, к председателю ГБР, к министру МВД, чтобы они дали правовую оценку действиям этих чиновников", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная полиция и Национальная гвардия будут пресекать любое препятствование эвакуации украинцев и иностранцев из Уханя. В Полтавской области местные жители блокируют дорогу к медучреждению, где должны разместить эвакуированных.