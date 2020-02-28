Столкновения в Харькове: задержали 55 человек

Правоохранители задержали более полусотни человек, причастных к вчерашним столкновениям на рынке "Барабашово" в Харькове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на харьковскую полицию.

По данным полиции, в рамках уголовного производства, открытого по факту столкновений на "Барабашово", были задержаны 55 граждан в возрасте от 19 до 55 лет. Все были задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Отмечается, что информация по факту столкновений в Харькове была внесена в Единый реестр досудебных расследований. Причастным грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Напомним, 27 февраля на рынке "Барабашово" в Харькове произошли столкновения между частными предпринимателями и охранниками торгового центра. Неизвестные применили пиротехнику и слезоточивый газ. Также по словам очевидцев, на месте столкновений были слышны выстрелы.

Также РБК-Украина писало, что по факту столкновений в Харькове открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. Тогда было известно о 53 задержанных. В ходе столкновений пострадали пять человек.