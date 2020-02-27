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В результате столкновений в Харькове есть пострадавшие

Новости » Происшествия     27.02.2020 - 14:43
В результате столкновений в Харькове есть пострадавшие
Фото: столкновения в Харькове на рынке "Барабашово" (hk.npu.gov.ua)

В ходе столкновений пострадали пять человек

В ходе столкновений на рынке "Барабашово" в Харькове пострадали пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По словам директора Центра экстренной помощи и медицины катастроф Виктора Забашта, три человека получили легкие травмы и отказались от госпитализации.

Еще двоих человек с ожогами рук и ног, вероятно, из-за взрыва шумовой гранаты, медики доставили в ожоговый центр.

Напомним, в четверг, 27 февраля, на рынке "Барабашово" в Харькове произошли столкновения между частными предпринимателями и охранниками торгового центра. Неизвестные применили пиротехнику и слезоточивый газ. Также по словам очевидцев, на месте столкновений были слышны выстрелы.

Кроме того, в ходе столкновений на рынке "Барабашово" в Харькове сотрудники правоохранительных органов задержали 20 человек. Они были доставлены в Киевское отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Также полиция изъяла несколько резиновых дубинок и газовых баллончиков и устанавливается, какой вид оружия был применен во время конфликта.

Столкновения на рынке в Харькове завершились массовыми задержаниями В Харькове произошли столкновения на рынке "Барабашово"
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