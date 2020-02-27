ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Столкновения в Харькове: задержаны более 50 человек, полиция открыла дело

Новости » Происшествия     27.02.2020 - 16:58
Столкновения в Харькове: задержаны более 50 человек, полиция открыла дело
Фото: столкновения в Харькове на рынке "Барабашово" (npu.gov.ua)

Открыто дело по статье о массовых беспорядках

Полиция задержала 53 человека по факту столкновений на рынке "Барабашово" в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.

Сообщается, что по данному факту правоохранители открыли дело по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

"В отдел полиции доставлены 53 человека, которых сейчас опрашивают следователи. По предварительным данным, от слезоточивого газа пострадали пять граждан и руководитель территориального подразделения полиции. Продолжается осмотр места происшествия и установления лиц, причастных к противоправным действиям. Изъяты вещественные доказательства, которые будут направлены на экспертное исследование. Специалисты взрывотехнического управления никаких взрывоопасных предметов не обнаружили", - сообщили в полиции.

Фото: столкновения в Харькове на рынке "Барабашово" (hk.npu.gov.ua)

Напомним, 27 февраля на рынке "Барабашово" в Харькове произошли столкновения между частными предпринимателями и охранниками торгового центра. Неизвестные применили пиротехнику и слезоточивый газ. Также по словам очевидцев, на месте столкновений были слышны выстрелы.

В ходе столкновений пострадали пять человек. По словам директора Центра экстренной помощи и медицины катастроф Виктора Забашта, три человека получили легкие травмы и отказались от госпитализации. Двое с ожогами были госпитализированы.

ЦИК отменил регистрацию одного из кандидатов на довыборах в Раду в 179 округе Столкновения на рынке в Харькове завершились массовыми задержаниями
Новости Украины ХарьковХарьковстолкновенияБарабашовоЗадержание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь