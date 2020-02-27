В Харькове произошли столкновения на рынке "Барабашово"

Фото: столкновения в Харькове на рынке "Барабашово" (hk.npu.gov.ua)

В ходе столкновения были слышны выстрелы

На рынке "Барабашово" в Харькове произошли столкновения, были слышны выстрелы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на полицию.

В полиции отметили, что произошли столкновения между частными предпринимателями и охранниками торгового центра. Неизвестные применили пиротехнику и слезоточивый газ.

Кроме того, местные СМИ пишут, что в ходе столкновений были слышны выстрелы и звуки похожие на взрывы.

Фото: столкновения в Харькове на рынке Барабашово (hk.npu.gov.ua)

Также горела рекламная конструкция над входом в рынок: кадры пожара попали на видео очевидцев. Свидетели утверждают, что спасатели быстро потушили стеллу.

Как отмечается, сейчас подъезды к рынку перекрыты. На месте работает полиция.

Напомним, ранее в Киеве на месте скандальной застройки на улице Никольско-Слободской произошла массовая драка со стрельбой. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Также в центре Львова ночью, 23 февраля, произошла массовая драка, в результате которой пострадали двое патрульных полицейских.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве на улице Полевой произошла массовая драка при выселении жильцов из общежития, в результате инцидента задержаны 11 человек.