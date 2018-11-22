Столкновения под Домом профсоюзов: полиция расследует применение спецсредств

Фото: акция под Домом профсоюзов (С14)

Столкновения под Домом профсоюзов в Киеве произошли вчера, 21 ноября

Полиция расследует применение спецсредств в ходе столкновений под Домом профсоюзов в Киеве, которые произошли вчера, 21 ноября 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Как отмечается, вчера в 22:07 правоохранители получили сообщение, что неизвестные зажгли дымовую шашку, сделали надписи на фасаде Дома профсоюзов, где размещено заведение питания, и принесли шины. Правоохранители доставили в управление полиции 6 человек, после установления анкетных данных их отпустили.

По словам главы полиции Киева Андрея Крищенко, на данный момент следователи изучают все собранные материалы, после чего будет предоставлена правовая квалификация этому событию.

"Полиция не допустит совершение хулиганских или каких-либо противоправных действий в центре столицы. Поэтому решать вопросы функционирования заведения общественного питания в Доме профсоюзов следует в правовом поле", - сказал он.

Кроме того, он добавил, что в настоящее время назначено служебное расследование по факту применения спецсредств во время инцидента, материалы расследования будут переданы прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера на Майдане Независимости в Киеве произошли столкновения между полицией и активистами, которые протестовали против открытия кафе быстрого питания KFC в Доме профсоюзов. Как отмечали в С14, сотрудники полиции в ходе столкновений применяли газовые баллончики. Несколько протестующих были задержаны, впоследствии полиция их отпустила.