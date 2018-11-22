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Сутички під Будинком профспілок: поліція розслідує застосування спецзасобів

Новини » Надзвичайні події    22.11.2018 - 11:08
Сутички під Будинком профспілок: поліція розслідує застосування спецзасобів
Фото: акція під Будинком профсоюзів (С14)

Сутички під Будинком профспілок у Києві сталися вчора, 21 листопада

Поліція розслідує застосування спецзасобів у ході сутичок під Будинком профспілок у Києві, які сталися вчора, 21 листопада 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Києві.  

Як зазначається, вчора о 22:07 правоохоронці отримали повідомлення, що невідомі запалили димову шашку, зробили написи на фасаді Будинку профспілок, де розміщений заклад харчування, та принесли шини. Правоохоронці доставили до управління поліції 6 осіб, після встановлення анкетних даних їх відпустили.

За словами глави поліції Києва Андрія Крищенка, наразі слідчі вивчають усі зібрані матеріали, після чого буде надано правову кваліфікацію цій події.

"Поліція не допустить вчинення хуліганських або будь-яких протиправних дій у центрі столиці. Тому вирішувати питання щодо функціонування закладу громадського харчування у будинку профспілок слід у правовому полі", - сказав він.

Крім того, він додав, що наразі призначене службове розслідування за фактом застосування спецзасобів під час інциденту, матеріали розслідування будуть передані прокуратурі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора на Майдані Незалежності у Києві сталися сутички між поліцією і активістами, які протестували проти відкриття кафе швидкого харчування KFC в Будинку профспілок. Як зазначали у С14, співробітники поліції у ході сутичок застосовували газові балончики. Кількох протестувальників було затримано, згодом поліція їх відпустила.

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