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Полиция отпустила задержанных на акции под Домом профсоюзов активистов

Новости » Происшествия    22.11.2018 - 01:31
Полиция отпустила задержанных на акции под Домом профсоюзов активистов
Фото:

Протестующих задержали во время столкновений на митинге против открытия фастфуда KFC

Полиция отпустила активистов, которые были задержаны в ходе акции протеста против открытия в здании Дома профсоюзов на Майдане Незалежности фастфуда KFC. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организацию С14.

В организации заявили, что во время столкновений были задержаны около семи активистов и полиция избивала самих активистов, журналистов, а также присутствующих там народных депутатов.

Задержанных увезли в райотделение на Герцена, 9, где впоследствии собралась толпа в их поддержку и приехали народные депутаты.

Вскоре задержанных отпустили.

 

Фото: под райотделением полиции

Напомним, вечером в среду, 21 ноября, в Киеве на Майдане Независимости произошли столкновения с полицией нескольких десятков активистов, которые протестовали против открытия кафе быстрого питания KFC в Доме профсоюзов, в котором во время пожара в ходе Революции Достоинства погибли люди. Правоохранители применили против протестующих дубинки и слезоточивый газ.

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