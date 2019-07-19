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В Сербии разбился военный вертолет

Новости » Происшествия    19.07.2019 - 10:35
В Сербии разбился военный вертолет
Иллюстративное фото (af mil)

Вертолет выполнял тренировочный полет и отрабатывал приземление

В Сербии разбился военный вертолет Aеrospatiale Gazelle Хо-42. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства обороны Сербии.

Сообщается, что авиакатастрофа произошла 18 июля, в районе деревни Рутевац в общине Алексинац. Вертолет выполнял тренировочный полет и отрабатывал приземление. На борту вертолета находились два члена экипажа. Они не получили серьезных травм.

Напомним, 14 июля спортивный самолет, на борту которого находились девять человек, разбился недалеко от шведского города Умео в северной провинции Вестерботтен. 

РБК-Украина писало, что в Сумской области вблизи населенного пункта Яблочное Великописаревского района мужчина погиб в результате падения вертолета.

Ранее в районе Багамских островов в результате крушения вертолета погибли семь человек, среди которых миллиардер и угольный магнат Крис Клайн. Вертолет следовал с одного из островов в Форт-Лодердейл (штат Флорида).

Напомним, в Германии недалеко от аэродрома в Гессене в коммуне Эгельсбах потерпел крушение легкий самолет, на борту которого находилась российский предпринематель Наталья Филева. Сообщается, что в результате катастрофы погибли три человека, в том числе и Филева. После падения самолет практически полностью сгорел.

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