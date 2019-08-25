При зіткненні вертольоту з літаком на Майорці загинули п'ять осіб

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Інцидент стався у муніципалітеті Інка

На Майорці зіткнулися вертоліт і невеликий літак, принаймні п'ять осіб загинули. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Повідомляється, що інцидент стався в муніципалітеті Інка в 13:35 за місцевим часом (14:35 за київським). В результаті зіткнення загинули щонайменше п'ять осіб, в тому числі один неповнолітній.



Нагадаємо, 20 серпня, у Греції в районі острова Порос розбився приватний вертоліт, на борту якого знаходилися росіяни. Попередньою причиною називають те, що він зачепив лінії електропередач і впав у море. Пізніше стало відомо, що одним із загиблих при аварії приватного вертольота у узбережжя Греції20 серпня був російський бізнесмен Михайло Абрамов, відомий як будівничий православних храмів у Москві, а також як засновник музею російської ікони.

Нагадаємо, в липні 2019 року в Сербії розбився військовий вертоліт Aеrospatiale Gazelle Хо-42. На борту вертольота знаходилися два члени екіпажу. Вони не отримали серйозних травм. Авіакатастрофа сталася 18 липня, в районі села Рутевац в громаді Алексинац. Вертоліт виконував тренувальний політ і відпрацьовував приземлення. На борту вертольота знаходилися два члени екіпажу. Вони не отримали серйозних травм.