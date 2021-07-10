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В столкновении с боевиками "Талибана" погибли четверо афганских полицейских

Автор: Юлия Струк

Ночью между боевиками "Талибана" и полицией Афганистана произошло столкновение. В результате четверо правоохранителей погибли, а двое были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 1TV News.

Телеканал в свою очередь ссылается на данные анонимного источника.

Указано, что столкновение произошло в Лашкаргахе, столице юго-западной провинции Гильменд.

Напомним, вчера движение "Талибан" взяло контроль над ключевым районом на западе Афганистана. Там находится главный пограничный КПП с Ираном.

Отметим, на прошлой неделе талибы вторглись в районы Афганистана, граничащие с другими соседними государствами, - Ираном, Таджикистаном, Туркменистаном, Китаем и Пакистаном.

Так, ранее министр обороны Афганистана Бисмилля Хан Мохаммади заявил о критической военной ситуации в стране на фоне вывода войск США.

Как писало РБК-Украина, только в прошедшие выходные более 300 афганских военных отступили в Таджикистан после боев с талибами.

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ТалибанполицияАфганистан