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У зіткненні з бойовиками "Талібану" загинули четверо афганських поліцейських

Автор: Юлія Струк

Вночі між бойовиками "Талібану" та поліцією Афганістану сталося зіткнення. У результаті четверо правоохоронців загинули, а двоє були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 1TV News.

Телеканал своєю чергою посилається на дані анонімного джерела.

Вказано, що зіткнення сталося у Лашкаргасі, столиці південно-західної провінції Гільменд.

Нагадаємо, вчора рух "Талібан" узяв контроль над ключовим районом на заході Афганістану. Там знаходиться головний прикордонний КПП з Іраном.

Відзначимо, минулого тижня таліби вторглися у райони Афганістану, які межують з іншими сусідніми державами, - Іраном, Таджикистаном, Туркменістаном, Китаєм і Пакистаном.

Так, раніше міністр оборони Афганістану Бісмілла Хан Мохаммаді заявив про критичну військову ситуацію у країні на тлі виведення військ США.

Як писало РБК-Україна, тільки в минулі вихідні більше 300 афганських військових відступили до Таджикистану після боїв з талібами.

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ТалібанполицияАфганистан