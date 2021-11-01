Столкновение поездов в Солсбери: полиция сообщила о 13 пострадавших

Отмечается, что авария произошла когда вагон сошел с рельсов у въезда в тоннель из-за наезда на предмет. Вследствие этого, второй поезд - столкнулся с первым.

Ожидается, что перебои на линии продлятся в течение нескольких дней.

Правоохранители сообщили о том, что 13 человек были госпитализированы, погибших в аварии не было. Один из пострадавших - машинист поезда, которого пришлось вырезать из кабины.

По словам представителя компания железнодорожной инфраструктуры Network Rail Мартина Фробишера, расследование причины аварии имело много противоречивой информации.