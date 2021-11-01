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Зіткнення потягів у Солсбері: поліція повідомила про 13 постраждалих

Автор: Сергій Пишкін

В британському місті Солсбері, у неділю ввечері, сталася аварія за участі двох потягів. Поліція повідомила про 13 постраждалих людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Times.

Зазначається, що аварія сталася коли вагон зійшов з рейок біля в’їзду в тунель через наїзд на предмет. Внаслідок цього, другий потяг - зіткнувся з першим.

Очікується, що перебої на лінії триватимуть протягом декількох днів.

Правоохоронці повідомили про те, що 13 людей були госпіталізовані, загиблих в аварії не було. Один з постраждалих - машиніст потягу, якого довелося вирізати з кабіни.

За словами представника компанія залізничної інфраструктури Network Rail Мартіна Фробішера, розслідування причини аварії мало багато суперечливої інформації.

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