ru ua
Пн, 01 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Столкновение поездов в Солсбери: полиция сообщила о 13 пострадавших

Новина українською →
Понедельник 01 ноября 2021 16:44
Столкновение поездов в Солсбери: полиция сообщила о 13 пострадавших Фото: в Британии столкнулись два поезда (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В британском городе Солсбери, в воскресенье вечером, произошла авария с участием двух поездов. Полиция сообщила о 13 пострадавших людей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Отмечается, что авария произошла когда вагон сошел с рельсов у въезда в тоннель из-за наезда на предмет. Вследствие этого, второй поезд - столкнулся с первым.

Ожидается, что перебои на линии продлятся в течение нескольких дней.

Правоохранители сообщили о том, что 13 человек были госпитализированы, погибших в аварии не было. Один из пострадавших - машинист поезда, которого пришлось вырезать из кабины.

По словам представителя компания железнодорожной инфраструктуры Network Rail Мартина Фробишера, расследование причины аварии имело много противоречивой информации.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Великобритания
NEWS
Зеленский встретился с Меркель: говорили об урегулировании конфликта на Донбассе
Зеленский встретился с Меркель: говорили об урегулировании конфликта на Донбассе
DAILY
Под знаком Кернеса. Как Харьков выбирал себе нового мэра и чего ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Под знаком Кернеса. Как Харьков выбирал себе нового мэра и чего ждать дальше