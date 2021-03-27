Столкновение поездов в Египте: власти уточнили число погибших
В Египте в результате столкновения пассажирских поездов, по обновленным данным, погибли 19 человек. Пострадавшими в результате происшествия считаются 185 человек.
Об этом заявила министр здравоохранения и народонаселения Египта Хала Заид, передает канал eXtranews.
Отмечается, что первоначальные данные о жертвах собирались со слов родственников, которые не могли дозвониться до своих близких. Многие находились в тот момент в бессознательном состоянии и позднее дали о себе знать.
В итоге после перепроверки сведений из больниц и моргов официальное число погибших сократилось до 19 человек. Из 185 пострадавших - 90 уже выписаны из больниц, еще 30 будут отпущены сегодня.
Напомним, авария произошла в пятницу, 26 марта, на юге страны в городе Тахта провинции Сохаг. Поезд, который следовал из Луксора в Александрию. Он врезался сзади в другой пассажирский поезд, который направлялся из Асуана в Каир. В результате столкновения два вагона с пассажирами сошли с рельсов.
Позже стало известно, что поезд, который следовал из Луксора в Александрию, совершил резкую остановку после того, как кто-то дернул стоп-кран. Затем в него сзади на большой скорости врезался другой состав.
Кроме того, в МИД заявили, что среди жертв столкновения поездов в Египте нет граждан Украины.