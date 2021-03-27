Зіткнення поїздів в Єгипті: влада уточнила кількість загиблих

В Єгипті в результаті зіткнення пасажирських поїздів, за оновленими даними, загинули 19 осіб. Потерпілими в результаті події вважаються 185 осіб.

Про це заявила міністр охорони здоров'я і народонаселення Єгипту Хала Заїд, передає канал eXtranews.

Наголошується, що початкові дані про жертви збиралися зі слів родичів, які не могли додзвонитися до своїх близьких. Багато знаходилися в той момент в несвідомому стані і пізніше дали про себе знати. У підсумку після перевірки відомостей з лікарень і моргів офіційне число загиблих скоротилася до 19 осіб. Зі 185 постраждалих - 90 вже виписані з лікарень, ще 30 будуть відпущені сьогодні.