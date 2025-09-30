Столиця отримає 85 нових автобусів у межах угоди з Європейським інвестиційним банком, - Кличко

"Це черговий крок до оновлення громадського транспорту столиці, підвищення його доступності, комфорту й безпеки киян та гостей міста. Загалом місто має отримати 85 автобусів, придбаних за кошти кредитної позики ЄІБ у розмірі 18,5 млн євро", - - написав Віталій Кличко.

Мер столиці розповів, що це 12-метрові низькопідлогові автобуси, обладнані пандусом для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. З інформаційними табло, системою кондиціонування й опалення, камерами відеоспостереження, системою озвучення зупинок, енергоощадним LED-освітленням і тонованим склом.

Він зазначив, що перші 20 нових автобусів вже вийшли на міські маршрути.

"Київ отримав першу партію - 30 нових сучасних пасажирських автобусів. 20 із них сьогодні вийшли на міські маршрути. Ще 10 прибули до столиці минулими вихідними та після проходження необхідних процедур також розпочнуть роботу на лінії. До кінця цього року очікуємо прибуття ще 30-ти", - повідомив Віталій Кличко.

За словами мера Києва, новий транспорт курсуватиме у різних районах міста на маршрутах №24, 62, 110 та 119.