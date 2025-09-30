Столица получит 85 новых автобусов по соглашению с Европейским инвестиционным банком, - Кличко

"Это очередной шаг к обновлению общественного транспорта столицы, повышению его доступности, комфорта и безопасности киевлян и гостей города. Всего город должен получить 85 автобусов, приобретенных за счет кредитного займа ЕИБ в размере 18,5 млн евро", - написал Виталий Кличко.

Мэр столицы рассказал, что это 12-метровые низкопольные автобусы, оборудованные пандусом для людей с инвалидностью и маломобильными группами населения. С информационными табло, системой кондиционирования и отопления, камерами видеонаблюдения, системой озвучивания остановок, энергосберегающим LED-освещением и тонированным стеклом.

Он отметил, что первые 20 новых автобусов уже вышли на городские маршруты.

"Киев получил первую партию - 30 новых современных пассажирских автобусов. 20 из них сегодня вышли на городские маршруты. Еще 10 прибыли в столицу в минувшие выходные и после прохождения необходимых процедур также приступят к работе на линии. До конца этого года ожидаем прибытия еще 30-ти", - сообщил Виталий Кличко.

По словам мэра Киева, новый транспорт будет курсировать в разных районах города по маршрутам №24, 62, 110 и 119.