У столиці Сербії заворушення, протестувальники намагалися прорватися в мерію

Заворушення сталися, коли представники опозиції та частина демонстрантів, які не вірять у перемогу правлячої партії на виборах, спробували пробитися у зачинені двері мерії Белграда. Протестувальники також розбили вікна та скло на вході. Силовики, які перебували всередині будівлі, відповіли на це сльозогінним газом.

Через заворушення у Белграді сербський президент Александр Вучич виступив з терміновим звернення. Він заявив, що ситуація в країні перебуває під контролем, а події в Белграді - це не революція.

"Я хочу вам сказати, щоб ви не хвилювалися. Хоча сцени драматичні. Ніякої революції не відбувається, нічого не піде по-своєму", - сказав сербський президент.

Водночас Вучич заявив, що "іноземні країни" попереджали Сербію про можливі протести та спробу "кольорової революції". Зазначимо, такий термін зазвичай використовує російський диктатор Володимир Путін, коли говорить про революції в Україні та світі.

Вибори у Сербії

На початку листопада Вучич розпустив парламент Сербії і призначив нові парламентські та місцеві вибори на 17 грудня 2023 року. Попередні загальні вибори у Сербії відбулися у квітні 2022 року, а наступні за графіком парламентські вибори планувалися на 2026 рік.

На виборах 17 грудня перемогу здобула правляча "Сербська прогресивна партія". Однак опозиція вважає, що парламентські вибори були сфальсифіковані.

Порушення на виборах у Сербії зафіксували і спостерігачі ОБСЄ. Серед порушень, зокрема, підкуп виборців та упередженість ЗМІ.

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