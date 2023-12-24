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В столице Сербии беспорядки, протестующие пытались прорваться в мэрию

Фото: в столице Сербии беспорядки из-за результатов выборов (twitter.com/koskorcuk)
Автор: Дмитрий Левицкий

В сербской столице Белграде сегодня вечером вышли на акцию протеста из-за предполагаемой фальсификации парламентских выборов. В результате вспыхнули беспорядки, когда протестующие попытались прорваться в мэрию Белграда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода" и сербский телеканал РТС.

Беспорядки произошли, когда представители оппозиции и часть демонстрантов, не верящих в победу правящей партии на выборах, попытались пробиться в закрытую дверь мэрии Белграда. Протестующие также разбили окна и стекла на входе. Находившиеся внутри здания силовики ответили на это слезоточивым газом.

Из-за беспорядков в Белграде сербский президент Александр Вучич выступил со срочным обращением. Он заявил, что ситуация в стране находится под контролем, а события в Белграде - это не революция.

"Я хочу вам сказать, чтобы вы не волновались. Хотя сцены драматичны. Никакой революции не происходит, ничто не пойдет по-своему", - сказал сербский президент.

В то же время Вучич заявил, что "иностранные страны" предупреждали Сербию о возможных протестах и попытке "цветной революции". Отметим, что такой термин обычно использует российский диктатор Владимир Путин, когда говорит о революциях в Украине и мире.

Выборы в Сербии

В начале ноября Вучич распустил парламент Сербии и назначил новые парламентские и местные выборы на 17 декабря 2023 года. Предыдущие всеобщие выборы в Сербии состоялись в апреле 2022 года, а следующие по графику парламентские выборы планировались на 2026 год.

На выборах 17 декабря победу одержала правящая "Сербская прогрессивная партия". Однако оппозиция считает, что парламентские выборы были сфальсифицированы.

Нарушения на выборах в Сербии зафиксировали и наблюдатели ОБСЕ. Среди нарушений, в частности, подкуп избирателей и предвзятость СМИ.

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СербияБелградВучич