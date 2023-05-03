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В столиці Сербії підліток влаштував стрілянину в школі, щонайменше 8 загиблих

Фото: в столиці Сербії підліток влаштував стрілянину в школі, щонайменше 8 загиблих (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В сербській громаді Врачар семикласник влаштував стрілянину в одному з навчальних закладів. Відомо про щонайменше 8-ох загиблих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Novosti.

Стрілянина почалась близько о 8 годині ранку за місцевим часом. Зазначається, що серед загиблих учнів також є й охоронець навчального закладу.

"Серед поранених є й ті, життю яких загрожує небезпека. Семикласник, який вчинив бійню, перебував під впливом наркотиків. В іншому він зразковий учень і, як ми дізнаємося, син медпрацівників", - пише видання.

Поліція огородила квартали навколо школи. Підозрюваного неповнолітнього вже було затримано.

Оновлено о 12:13

Варто відзначити, що окремі ЗМІ заявляють про те, що поранення отримали троє учнів навчального закладу й викладач.

"Міністр освіти Бранко Ружич виїхав на місце відразу після того, як дізнався про події в школі. Усю необхідну інформацію про трагедію та обставини, за яких вона сталася, буде повідомлено МВС, а компетентні медичні заклади оголосять про стан постраждалих", - повідомили в Міносвіти.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Техасі США нещодавно сталась стрілянина на вечірці після випускного балу. Дев'ять підлітків отримали поранення.

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