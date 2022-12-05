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У столиці Монголії тривають протести проти уряду, є постраждалі

Фото: у Монголії третій день поспіль тривають проотести проти уряду (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

У столиці Монголії місті Улан-Батор третій день поспіль тривають протести проти уряду, пов'язані з крадіжкою вугілля майже на 13 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на монгольське новинне агентство Sonin.

Як повідомляють ЗМІ, причиною пртестів став корупційний скандал, пов'язаний з крадіжкою вугілля на 12,9 млрд доларів. Це вугілля обсягом 6,5 млн тонн мало експортуватися з Монголії до Китаю. Проте китайська сторона надіслала владі Монголії дані політиків, причетних до розкрадання, і тепер демонстранти вимагають назвати їх і покарати.

Медіа повідомляють, що протестувальники штурмують Палац уряду. Силовикам вдалося відбити першу спробу штурму, проте протестувальники не розійшлися та пробилися до будівлі. Сьогодні, 5 грудня, натовп увірвався в будівлю парламенту. Чотирьох співробітників служби безпеки Палацу уряду обезголовили. Розпочалася штовханина, в якій щонайменше кілька людей були розчавлені.

Державний секретар Міністерства юстиції П. Сайнзоріг повідомив, що прийнято рішення про силовий розгін демонстрації. Якщо протягом двох годин мітингувальники не розійдуться, видано наказ про їх силовий розгін. Він також повідомив, що близько 90% громадян, які зібралися на площі, - студенти, є також неповнолітні.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що у Києві презентували механізм боротьби з корупцією під час воєнного стану.

Раніше ми писали, що Генеральна прокуратура Молдови порушила уголовну справу про підозру у корупції стосовно експрезидента Ігоря Додона.

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