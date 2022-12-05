У столиці Монголії тривають протести проти уряду, є постраждалі

Як повідомляють ЗМІ, причиною пртестів став корупційний скандал, пов'язаний з крадіжкою вугілля на 12,9 млрд доларів. Це вугілля обсягом 6,5 млн тонн мало експортуватися з Монголії до Китаю. Проте китайська сторона надіслала владі Монголії дані політиків, причетних до розкрадання, і тепер демонстранти вимагають назвати їх і покарати.

Медіа повідомляють, що протестувальники штурмують Палац уряду. Силовикам вдалося відбити першу спробу штурму, проте протестувальники не розійшлися та пробилися до будівлі. Сьогодні, 5 грудня, натовп увірвався в будівлю парламенту. Чотирьох співробітників служби безпеки Палацу уряду обезголовили. Розпочалася штовханина, в якій щонайменше кілька людей були розчавлені.

Державний секретар Міністерства юстиції П. Сайнзоріг повідомив, що прийнято рішення про силовий розгін демонстрації. Якщо протягом двох годин мітингувальники не розійдуться, видано наказ про їх силовий розгін. Він також повідомив, що близько 90% громадян, які зібралися на площі, - студенти, є також неповнолітні.