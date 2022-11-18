У Києві презентували механізм боротьби з корупцією під час воєнного стану

Громадське об’єднання "Всеукраїнська народна рада протидії корупції та громадської експертизи влади" оновила склад та представила механізм боротьби з корупцією під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію організації в "Укрінформі".

Як зазначили під час прес-конференції, зараз переважна більшість членів захищають Україну у складі ЗСУ, тому у період воєнного стану членами антикорупційної організації стали жінки.

"Жінки, які зі мною зараз тут (їхні чоловіки та діти на фронті), готові боротися з корупціонерами, які за копійки готові продавати Україну", - наголосив голова об’єднання Анатолій Буднік.

Разом з тим, за його словами, ситуація під час воїни в плані корупції в правоохоронних органах дуже загострилася.

"Пройдисвіти, які втекли з Києва після початку активної фази війни, повернулися сюди, коли було звільнено Київську та Чернігівську області. Користуючись тим, що всі активні чоловіки пішли воювати, вони почали терор, шантаж, здирство щодо волонтерів та бізнесменів, які допомагають ЗСУ", - додав Буднік.

Він також нагадав й про "старих" корупціонерів, зокрема останній кейс з бізнесменом та екс-нардепом Максимом Микитася, якого затримали на спробі підкупу мера Дніпра Бориса Філатова за рекордні 22 млн євро. Він намагався "переконати" міського голову укласти з підконтрольними йому компаніями контракт із будівництва метрополітену у місті поза конкурсом.

За його словами, зараз вони подали звернення до Офісу генпрокурора та НАБУ, всі факти вже згадувалися світовими антикорупційними організаціями, європейським та депутатам.

Звернув увагу експерт й на "молоде поповнення" корупціонерів.

"Вони вже почали шантажувати ще й воїнів-добровольців, які своє здоров'я віддавали та віддавали на захист України! Я особисто бачив, як бігли прокурори та інші силовики Василькова. І лише після звільнення Київщини вони потроху почали повертатися", - додав він.

Будник зазначає: під час дії військових положень не хотів займатися якоюсь громадською чи антикорупційною діяльністю, щоб не бути коментатором українських проблем для російської пропаганди.

"Але те, що початок розслідування у Києві та кілька останніх місяців, були розглянуті думки, що необхідно щось робити. показати ці документи, не зараз, щоб корупціонери не втекли з України", - розповів він.

Нагадаємо, "Всеукраїнська народна рада з протидії розвитку та державній експертизі влади" має розгалужену мережу по Україні. Раніше ГО здебільшого відбулося з учасників "Революції якостей" та учасників АТО.