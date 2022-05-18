Против экс-президента Молдовы Додона заведено уголовное дело по подозрению в коррупции

Генеральная прокуратура Молдовы возбудила уголовное дело по подозрению в коррупции в отношении экс-президента Игоря Додона. Основанием для уголовного дела послужили видеозаписи его встречи с тогдашним лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

На видеофрагменте, снятым в офисе партии, видно, что Плахотнюк передает Додону большой черный пакет. Предполагается, что в нем находились деньги, предназначенные для финансирования Партии социалистов, руководимой тогда Додоном. Видеозаписи обнародовал в 2020 году депутат Юрий Реницэ. В конце июня 2020 года Антикоррупционная прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела на основании видеозаписей, отметив, что в ходе проверки не выявила элементов преступления.