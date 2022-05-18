Против экс-президента Молдовы Додона заведено уголовное дело по подозрению в коррупции
Генеральная прокуратура Молдовы возбудила уголовное дело по подозрению в коррупции в отношении экс-президента Игоря Додона. Основанием для уголовного дела послужили видеозаписи его встречи с тогдашним лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
На видеофрагменте, снятым в офисе партии, видно, что Плахотнюк передает Додону большой черный пакет. Предполагается, что в нем находились деньги, предназначенные для финансирования Партии социалистов, руководимой тогда Додоном.
Видеозаписи обнародовал в 2020 году депутат Юрий Реницэ. В конце июня 2020 года Антикоррупционная прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела на основании видеозаписей, отметив, что в ходе проверки не выявила элементов преступления.
Напомним, пятого президента Молдовы Игоря Додона официально признали подозреваемым в причастности к хищению 12 миллионов долларов по делу Energocom. Он уверяет, что не виновен и намерен сотрудничать со следствием.
Ранее Додона подозревали в причастности к хищениям госсредств через схему закупки электроэнергии при помощи предприятия Еnergocom, которое отвечает за обеспечение Молдовы электроэнергией. Утверждалось, что предприятие вступило в сговор с сотрудниками министерства экономики, Национального агентства по регулированию энергетики, а также некими лицами из-за рубежа.
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