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В столице Монголии продолжаются протесты против правительства, есть пострадавшие

Фото: в Монголии третий день подряд проходят протесты против правительства (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В столице Монголии городе Улан-Батор третий день продолжаются протесты против правительства, связанные с кражей угля почти на 13 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на монгольское новостное агентство Sonin.

Как сообщают СМИ, причиной протестов стал коррупционный скандал, связанный с воровством угля на 12,9 млрд долларов. Этот уголь объемом 6,5 млн тонн должен был экспортироваться из Монголии в Китай. Однако китайская сторона направила властям Монголии данные политиков, причастных к хищению, и теперь демонстранты требуют назвать их и наказать.

СМИ сообщают, что протестующие штурмуют Дворец правительства. Силовикам удалось отразить первую попытку штурма, однако протестующие не разошлись и пробились в здание. Сегодня, 5 декабря, толпа ворвалась в здание парламента. Четырех сотрудников службы безопасности Дворца правительства обезглавили. Началась давка, в которой по меньшей мере несколько человек были раздавлены.

Государственный секретарь Министерства юстиции П. Сайнзориг сообщил, что принято решение о силовом разгоне демонстрации. Если в течение двух часов митингующие не разойдутся, издан приказ об их силовом разгоне. Он также сообщил, что около 90% собравшихся на площади - студенты, также есть несовершеннолетние.

Недавно РБК-Украина сообщало, что в Киеве был презентован механизм борьбы с коррупцией во время военного положения.

Ранее мы писали, что Генеральная прокуратура Молдовы возбудила уголовное дело о подозрении в коррупции в отношении экс-президента Игоря Додона.

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