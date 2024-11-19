У столиці Молдови біля ТЦ знайшли невідомий дрон: що кажуть у поліції

За даними поліції, безпілотник було виявлено поблизу торгівельного центру Port Mall та спорткомплексу Arena Chisinau у Кишиневі. Перехожий виявив літальний об'єкт, викликав правоохоронців, які виїхали й обстежили місце.

Місцеві ЗМІ опублікували фото дрона, який було знайдено. Цікаво і те, що раніше міністр закордонних справ країни Михаїл Попсой розповів про те, що під час російської атаки на Україну, дрони та ракети з РФ залетіли на територію Молдови.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 17 листопада російська армія здійснила масштабну комбіновану атаку на Україну. За словами президента Володимира Зеленського, під час атаки було використано близько 120 ракет і 90 безпілотників.

Також в одну з раніших атак, 10 листопада, на території Молдови знайшли два дрони. МЗС Молдови "рішуче засудило" дії РФ.