У столиці Киргизстану спалахнули заворушення, піднімали по тривозі міліцію

Натовп місцевих жителів розшукував та бив іноземних студентів і громив гуртожитки, де вони ймовірно проживали. Також повідомлялося про мародерства.

Весь особовий склад міліції Бішкека був піднятий по тривозі, силовики виставили кордони на вулицях і почали затримання.

Згодом стало відомо, що правоохоронці розігнали учасників стихійної акції.

Причиною погромів стала бійка, що сталася в ніч на 14 травня на подвір'ї одного з готелів поруч із місцевим Аламединським ринком.

Учасниками бійки виявилися іноземці, ймовірно, з Єгипту і Пакистану, які побили кількох місцевих жителів. З цієї причини жителі Бішкека вийшли на вулиці, щоб "захистити своїх".