У столиці Киргизстану спалахнули заворушення, піднімали по тривозі міліцію

У столиці Киргизстану Бішкеку сталися заворушення місцевих жителів проти іноземних студентів. Міліцію Бішкека піднімали по тривозі, правоохоронці розігнали стихійну акцію та відновили порядок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на киргизькі ЗМІ.
Натовп місцевих жителів розшукував та бив іноземних студентів і громив гуртожитки, де вони ймовірно проживали. Також повідомлялося про мародерства.
Весь особовий склад міліції Бішкека був піднятий по тривозі, силовики виставили кордони на вулицях і почали затримання.
Згодом стало відомо, що правоохоронці розігнали учасників стихійної акції.
Причиною погромів стала бійка, що сталася в ніч на 14 травня на подвір'ї одного з готелів поруч із місцевим Аламединським ринком.
Учасниками бійки виявилися іноземці, ймовірно, з Єгипту і Пакистану, які побили кількох місцевих жителів. З цієї причини жителі Бішкека вийшли на вулиці, щоб "захистити своїх".
У Грузії впродовж останніх кількох тижнів відбувалися масові акції протесту проти законопроекту "про прозорість іноземного впливу", що передбачає контроль над іноземними неурядовими організаціями.
Тисячі жителів Тбілісі виходили на протести в надії не допустити ухвалення резонансного документа.
Однак 14 травня депутати таки ухвалили документ в остаточному, третьому читанні.
Більш детально про події в Грузії - у матеріалі РБК-Україна.
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