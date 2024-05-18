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В столице Кыргызстана вспыхнули беспорядки, поднимали по тревоге милицию

Фото: в Бишкеке произошли погромы из-за драки с иностранцами (24.kg)
Автор: Валерий Савицкий

В столице Кыргызстана Бишкеке произошли беспорядки местных жителей против иностранных студентов. Милицию Бишкека поднимали по тревоге, правоохранители разогнали стихийную акцию и восстановили порядок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на киргизские СМИ.

Толпа местных жителей разыскивала и избивала иностранных студентов и громила общежития, где они вероятно проживали. Также сообщалось о мародерствах.

Весь личный состав милиции Бишкека был поднят по тревоге, силовики выставили кордоны на улицах и начали задержания.

Впоследствии стало известно, что правоохранители разогнали участников стихийной акции.

Причиной погромов стала драка, произошедшая в ночь на 14 мая во дворе одной из гостиниц рядом с местным Аламединским рынком.

Участниками драки оказались иностранцы, предположительно, из Египта и Пакистана, которые избили нескольких местных жителей. По этой причине жители Бишкека вышли на улицы для "защиты своих".

Протесты в Грузии

В Грузии в течение последних нескольких недель проходили массовые акции протеста против законопроекта "о прозрачности иностранного влияния", который предусматривает контроль над иностранными неправительственными организациями.

Тысячи жителей Тбилиси выходили на протесты в надежде не допустить принятия резонансного документа.

Однако 14 мая депутаты таки приняли документ в окончательном, третьем чтении.

Более подробно о событиях в Грузии - в материале РБК-Украина.

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