UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В столиці Казахстану озброєний чоловік захопив заручників у банку

Фото: в столиці Казахстану озброєний чоловік захопив заручників у банку (kz.kursiv.media)
Автор: Сергій Пишкін

В Астані невідомий озброєний чоловік захопив в заручники цивільних в будівлі Kaspi банку. Після переговорів з ним було розпочато штурм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Курсив".

Окремі Telegram-канал повідомляли про те, що у відділенні банку перебували сім заручників. 30-річний злочинець був озброєний пістолетом. Під час перемовин він погрожував вбити одного із заручників через три години, якщо його вимоги не будуть виконані.

Зазначається, що чоловік вимагав перевести всі активи Kaspi на фонд дітям-інвалідам, малозабезпеченим і нужденним.

Під час переговорів на місці подій вже чергували лікарі й пожежники.

Вже через годину після діалогу із злочинцем, до будівлі банку почали підтягувати військову техніку й співробітників загону спеціального призначення "Арлан". Військовослужбовців до спецоперації не залучали.

О 13:38 за київським часом силовики розпочали штурм під час якого звільнили заручників, а також затримали злочинця.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про випадок, коли в Німеччині в місті Карлсруе невідомі захопили в заручники відвідувачів і працівників однієї з місцевих аптек. Тоді ж зловмисники вимагали за звільнення людей викуп у розмірі 1 млн євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан