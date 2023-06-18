В столиці Казахстану озброєний чоловік захопив заручників у банку

Окремі Telegram-канал повідомляли про те, що у відділенні банку перебували сім заручників. 30-річний злочинець був озброєний пістолетом. Під час перемовин він погрожував вбити одного із заручників через три години, якщо його вимоги не будуть виконані.

Зазначається, що чоловік вимагав перевести всі активи Kaspi на фонд дітям-інвалідам, малозабезпеченим і нужденним.

Під час переговорів на місці подій вже чергували лікарі й пожежники.

Вже через годину після діалогу із злочинцем, до будівлі банку почали підтягувати військову техніку й співробітників загону спеціального призначення "Арлан". Військовослужбовців до спецоперації не залучали.

О 13:38 за київським часом силовики розпочали штурм під час якого звільнили заручників, а також затримали злочинця.