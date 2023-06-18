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В столице Казахстана вооруженный мужчина захватил заложников в банке

Фото: в столице Казахстана вооруженный мужчина захватил заложников в банке (kz.kursiv.media)
Автор: Сергей Пышкин

В Астане неизвестный вооруженный мужчина захватил в заложники гражданских в здании Kaspi банка. После переговоров с ним был начат штурм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Курсив".

Отдельные Telegram-канал сообщали о том, что в отделении банка находились семь заложников. 30-летний преступник был вооружен пистолетом. Во время переговоров он угрожал убить одного из заложников через три часа, если его требования не будут выполнены.

Отмечается, что мужчина требовал перевести все активы Kaspi на фонд детям-инвалидам, малообеспеченным и нуждающимся.

Во время переговоров на месте событий уже дежурили врачи и пожарные.

Уже через час после диалога с преступником, к зданию банка начали подтягивать военную технику и сотрудников отряда специального назначения "Арлан". Военнослужащих к спецоперации не привлекали.

В 13:38 по киевскому времени силовики начали штурм во время которого освободили заложников, а также задержали преступника.

Напомним, РБК-Украина писало о случае, когда в Германии в городе Карлсруэ неизвестные захватили в заложники посетителей и работников одной из местных аптек. Тогда же злоумышленники требовали за освобождение людей выкуп в размере 1 млн евро.

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Казахстан