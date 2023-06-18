В столице Казахстана вооруженный мужчина захватил заложников в банке

Отдельные Telegram-канал сообщали о том, что в отделении банка находились семь заложников. 30-летний преступник был вооружен пистолетом. Во время переговоров он угрожал убить одного из заложников через три часа, если его требования не будут выполнены.

Отмечается, что мужчина требовал перевести все активы Kaspi на фонд детям-инвалидам, малообеспеченным и нуждающимся.

Во время переговоров на месте событий уже дежурили врачи и пожарные.

Уже через час после диалога с преступником, к зданию банка начали подтягивать военную технику и сотрудников отряда специального назначения "Арлан". Военнослужащих к спецоперации не привлекали.

В 13:38 по киевскому времени силовики начали штурм во время которого освободили заложников, а также задержали преступника.